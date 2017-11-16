Путин сдержал «слово», данное Медведчуку

Как передает replyua.net, на официальном сайте Кремля появилось сообщение о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил с главами так называемых «народных республик». Так и написано: состоялся телефонный разговор Владимира Путина с главой «Донецкой Народной Республики» Александром Захарченко и главой «Луганской Народной Республики» Игорем Плотницких.
Как отметил в своем блоге координатор сети «ОПОРА» Александр Клюжев, если говорить серьезно о сообщении Кремля, то логика этого конкретного шага и осуществления его именно сейчас понятны. Выход на публичный контакт президента с лидерами формирований «ДНР» и «ЛНР» будет подаваться Россией как преимущество в процессе переговоров по миротворческой миссии.
Аналитик отмечает, вот и выходит, что, если не хочет или не может Украина вести переговоры с псевдоглавамы по миссии, Россия выступит посредниками, но согласие «глав» на миротворческую миссию должно быть получено. Темой этой пиар-акции стали пленные, но замысел явно шире. Как-то ввести Захарченко и Плотницкого в процесс переговоров по миротворцах, а для этого надо собственным статусом повысить статус этих двух товарищей.