Адвокаты Сенцова сообщили о значительном ухудшении состояния его здоровья

По информации журналистов «Громадське.Крим», плохое питание и резкое похудение стали причиной проблем с сердцем у Олега Сенцова, украинского режиссера и политического заключенного, находящегося в настоящее время в колониях Российской Федерации, передает replyua.net.
«На протяжении двух с половиной месяцев у него началось обострение ревматизма. Он находился там в холоде, холодные камеры, холодные автозаки, поезд, в котором он ехал, без отопления. Врачи ему выписали согревающую мазь. Более того, у него начались проблемы с сердцем. Врач попросил предоставить его детские карточки. Я считаю, что в ближайшее время нам удастся найти эти карточки и направить в колонию, и Олегу будет назначено лечение», — рассказал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе. Более того, отмечается, что Сенцов находится в колонии «Белый медведь» (город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ России). По применяют никаких притеснений и пыток.
«Так к Олегу относятся с уважением, никто не ущемляет. Ранее там были жесткие условия, были и избиения, и не очень хорошие условия содержания. В настоящее время, когда руководство колонии изменилось, условия хорошие. Насколько это возможно. Придерживается законность, придерживаются правила внутреннего распорядка. Как в армии, все строго по уставу, учитывая это и дисциплина железная», — отметил Динзе.