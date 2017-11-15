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«Киев насаждает свой порядок»: Лавров обвинил Украину в оккупации Донбасса

«Киев насаждает свой порядок»: Лавров обвинил Украину в оккупации Донбасса
Позиция, которую занимают украинские власти, свидетельствует о желании Киева сделать из миротворцев ООН «оккупационные войска». Как передает replyua.net со ссылкой на УНИАН, такое заявление озвучил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Маеем. При этом Лавров отметил, что Москва не позволит Киеву «перерезать контакты оккупированного Донбасса с внешним миром и насадить там свои порядки вопреки всем договоренностям».

«Суть нашей позиции присутствует в резолюции, которая уже на протяжение нескольких месяцев лежит на столе Совбеза ООН, и ее обсуждение саботирует прежде всего Украина. Киев заинтересован в том, чтобы ввести оккупационные войска - перерезать все контакты Донбасса с внешним миром, установить там свои порядки и полностью игнорировать Минские договоренности», - добавил он.

Кроме того, глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что проект резолюции ООН по Донбассу должен в обязательном порядке быть согласован с лидерами самопровозглашенных республик.
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