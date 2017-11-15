Журналист рассказал о возможности отстранения России от участия в Олимпиаде-2018

Журналист Алексей Венедиктов, занимающий должность главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», заявил, что уже завтра, 16 ноября, станет известно о недопуске всей олимпийской сборной России к Олимпийским играм в 2018 году, которые состоятся в южнокорейском городе Пхенчхане, передает replyua.net. «Если судить по всем инсайдам, завтра Россию ожидает катастрофа с ее олимпийской сборной. Жалко честных спортсменов и болельщиков, а наши спортивные высокопоставленные чиновники ходят и докладывают, насколько мы крутые и какой у нас патриотизм», – написал Венедиктов в своем Telegram.
Следует отметить, что именно завтра члены совета учредителей Всемирного антидопингового агентства будут обсуждать возможность не восстанавливать членство России в организации. Результатом этого станет отстранение российской команды от Игр-2018.
Ранее вице-премьер-министр России Виктор Мутко заявил, что информация, представленная немецким журналистом телеканала ARD Хайо Зеппельтом о санкциях в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) безосновательна.