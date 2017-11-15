Лавров: «Украина хочет ввести войска на Донбасс и установить контроль»

Сергей Лавров, глава российского МИДа, во время пресс-конференции заявил о том, что проект резолюции по миротворцам на Донбассе должен быть приемлемым для Луганской и Донецкой «республик», передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу МИД России. Министр иностранных дел подчеркнул, что в проекте резолюции, который представила РФ, имеются все необходимые критерии для миротворческой операции на востоке Украины».
«Критерии, которые установлены ООН. Один из них, который является просто таким хрестоматийным, – это согласие конфликтующих сторон на национальный состав контингентов, которые включаются в миротворческую операцию, что означает согласие, конечно же, Киева, но обязательно и в не меньшей степени согласие Донецка и Луганска», - отметил глава МИД. По его словам, сейчас необходимо проведение переговоров с главами «ЛДНР».
Кроме того, Лавров выразил уверенность в том, что Украина непременно заблокирует в Совбезе ООН резолюцию, предлагаемую Россией. «Она хочет не обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ, выполняющих функции по контролю за соблюдением Минских договоренностей, а ввести оккупационные войска, перерезать все контакты Донбасса с внешним миром, а затем установить там свои порядки, полностью игнорируя Минские договоренности», - добавил Лавров.