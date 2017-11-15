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Лавров: «Украина хочет ввести войска на Донбасс и установить контроль»

Лавров: «Украина хочет ввести войска на Донбасс и установить контроль»
Сергей Лавров, глава российского МИДа, во время пресс-конференции заявил о том, что проект резолюции по миротворцам на Донбассе должен быть приемлемым для Луганской и Донецкой «республик», передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу МИД России. Министр иностранных дел подчеркнул, что в проекте резолюции, который представила РФ, имеются все необходимые критерии для миротворческой операции на востоке Украины».

«Критерии, которые установлены ООН. Один из них, который является просто таким хрестоматийным, – это согласие конфликтующих сторон на национальный состав контингентов, которые включаются в миротворческую операцию, что означает согласие, конечно же, Киева, но обязательно и в не меньшей степени согласие Донецка и Луганска», - отметил глава МИД. По его словам, сейчас необходимо проведение переговоров с главами «ЛДНР».

Кроме того, Лавров выразил уверенность в том, что Украина непременно заблокирует в Совбезе ООН резолюцию, предлагаемую Россией. «Она хочет не обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ, выполняющих функции по контролю за соблюдением Минских договоренностей, а ввести оккупационные войска, перерезать все контакты Донбасса с внешним миром, а затем установить там свои порядки, полностью игнорируя Минские договоренности», - добавил Лавров.
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Горячая тема: Блогер: ось хто найскладніша політична проститутка в Україні

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14 ноя 2017
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Чудова новина з ООН: незважаючи на спротив РФ, український проект резолюції по Криму підтримали

Як інформує видання replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода», сьогодні, чотирнадцятого листопада 2017 року, відбулось голосування за проект резолюції, запропонованої Україною, в ООН.

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