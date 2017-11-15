Журналист: смеяться над Путиным никто не позволит, поэтому, надеюсь, наши парни скоро будут дома

Последнее время практически ничего в СМИ не слышно о том, что возобновились обмены военнопленными на Донбассе. Этот процесс, словно замер в ожидании какого-то важного решения. Раньше Россия увязывала освобождение наших военных с политическими уступками по Донбассу и «прямым диалогом» со своими «марионетка». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет собкор «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.
Он отмечает, что все в Украине помнят «подвиг» Надежды Савченко, которая ездила к боевикам и под охранной российских военных размышляла, как все плохо, возвратившись она безуспешно провалила задачу Кремля – вывести на улицы родственников наших пленных, заявляя, что власти Украины ничего не делают для их возвращения домой. Была масса критичных публикаций в СМИ, что Украина их бросила. Из них можно было сделать вывод, что их удерживают «на подвале» у президента Украины, а не по воле Кремля.
По словам Романа Цимбалюка, в Украине делалось многое, чтобы взбудоражить украинское общество, но вот сегодня стало ясно, что все это лишнее. Достаточно было в храме встретиться Виктору Медведчуку с Владимиром Путиным, и все можно порешать. Чуть ли не главной новостью сегодня стало то, что президент РФ пообещал позвонить своим «марионеткам» на Донбассе и провести обмен. Роман Цимбалюк отмечает, что в этом всем есть большой позитив – «марионетки» не смогут отказать Путину, ведь тогда будут смеяться над Путиным, а такого никто не позволит.