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В РФ потерпел крушение пассажирский самолет, выжил только один ребенок

В РФ потерпел крушение пассажирский самолет, выжил только один ребенок
Согласно информации пресс-службы регионального главка российского МЧС, в связи с крушением самолета L-410 в Хабаровском крае России погибли шесть человек, передает replyua.net. «В соответствии с уточненной информации, в результате авиакатастрофы погибли шесть человек, в том числе два члена экипажа. Одного ребенка спасли – речь идет о девочке трех лет», — говорится в сообщении.

Кроме того, уже известен список жертв: пилот Чумаков, пилот Зуев, Денис Амосов, Светлана Похомова, Ольга Лапоникова, Анна Лапоникова. Их тела уже извлекли из-под обломков. В настоящее время уже завершено проведение поисково-спасательных работ на месте происшествия, ведутся следственные действия. В пресс-службе ведомства отметили, что с целью проведения санитарной эвакуации ребенка в больницу Хабаровска запланирован вылет самолета Ан-74 МЧС России с группой специалистов.

Спасатели также добавили, что самолет «Хабаровских авиалиний» следовал из Хабаровска в поселок Нелькан. «Он совершил жесткую посадку, не долетев до взлетно-посадочной полосы. Фюзеляж разрушен, пожара и взрыва не последовало», — добавили в ведомстве. Информацию о крушении самолета спасатели получили в 13:30 по местному времени.
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