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Россия решила запустить пассажирские поезда в обход Украины

Россия решила запустить пассажирские поезда в обход Украины
В пресс-службе компании «Российские железные дороги» сообщили о запуске первых пассажирских поездов в обход Украины, передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости». В частности, стало известно, что запуск пассажирских поездов будет проведен в два этапа: в рамках первого туда будут переключены составы, которые не имеют промежуточных остановок на старой линии, а затем и остальные.

В первую очередь, по обходу украинской территории будут проходить поезда из Москвы в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и обратно, двухэтажный состав из Санкт-Петербурга в Адлер и обратно. Общая стоимость строительства железной дороги Журавка — Миллерово в обход Украины составляет в пределах 56 миллиардов рублей (24,5 миллиарда гривен). Ранее поезда, которые следовали на российский юг, шли по территории Украины.

Стоит напомнить, что строительство двухпутной электрифицированной линии началось на участке Журавка — Миллерово в 2014 году. Прокладка путей была завершена в августе. При этом в сентябре текущего года российские грузовые поезда начали курсировать по ветке железной дороги, которую построили в обход Украины.
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