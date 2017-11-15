В России хотят идентифицировать личность с помощью SIM-карты

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В России пытаются узаконить функцию удостоверения личности с помощью SIM-карты. Такого рода проект закона будет разрабатываться депутатами уже весной 2018-го, о чем изданию «Известия» сообщил руководитель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет replyua.net.По словам депутата, целью такого нововведения является облегчение жизни гражданам Российской Федерации, ведь у человека не всегда с собой может быть паспорт, в отличие от мобильного телефона. SIM-карта, которая выполняет роль документа, предоставляет широкие возможности – вплоть до оформления кредита, не предоставляя при этом бумажные документы.Поправки соответствующего типа могут быть внесены в законы Российской Федераци «О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О банках и банковской деятельности», а также «О связи». Также в Госдуме РФ предполагают, что россиян не будут ограничивать числом продаваемых одному человеку SIM-карт, при этом каждая из них будет полноценным идентификатором личности. При этом в парламенте России полагают, что для запуска инициативы нужен государственный реестр SIM-карт и значительное ужесточение контроля за ними.