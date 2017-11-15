Цимбалюк: «В Украине ничего не изменится, если к власти в РФ придет не Путин, а кто-то другой»

Если Владимир Путин, президент России, все-таки покинет свою должность, в политическом аспекте для Украины ничего не изменится, кто бы ни пришел к власти в РФ. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Бацман.Live», такое мнение высказал Роман Цимбалюк, украинский журналист, долгое время работающий в России.
«К моему большому сожалению, если мы говорим о политическом аспекте, а не о личном, то для Украины нет хороших россиян. И на этом можно поставить точку. Кто бы ни занимал главное кресло в Российской Федерации, нам все равно будет очень тяжело», - заявил Цимбалюк. При этом журналист отметил, что с момента провозглашения независимости Украины прошла уже четверть века, но РФ продолжает высказывать свою позицию о том, что Украина –это недоразумение, и страна должна находиться в зоне влияния РФ.
«Зона национальных интересов России. Надо просто осознать, что помириться с российским государством не удастся. Особенно после того, что произошло. Есть один способ выхода из войны на сегодняшний день – сдаться. Думаю, что наша страна, ее граждане на это не согласятся», - считает журналист.