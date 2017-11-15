Политик: «Россия тратит миллионы на содержание американцев»

Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик, на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что сотрудники американской Russia Today ежегодно зарабатывают по сорок миллионов рублей, и на сайте Министерства юстиции США выложили все документы, которые телеканал должен был предоставить в качестве иностранного агента, передает replyua.net.
По словам Гудкова, после обнародования документов выяснились весьма занятные факты. «Во-первых (впрочем, это мы знали и так), никакой Russia Today юридически не существует. Есть мутная АНО ТВ-Новости, которая не отчитывается о своих финансах, хотя и должна. В США АНО действует не сама, а через партнеров. И вот один из таких партнеров – контора под названием T&R с единственным сотрудником, гражданином США Михаилом Солодовниковым. Ему-то в год $670 тысяч и платят», - пишет политик. Гудков отметил, что одна эта компания за два месяца «спустила» около шести миллионов долларов на развлечения и информирование, а не на политическую деятельность.
Гудков назвал и размер зарплаты в России – всего 35 тысяч рублей в месяц, а в год – 400 тысяч против 40 миллионов сотрудника телеканала, и это в сто раз больше. «Единственный эффект от нашей внешней политики – это катастрофическое падение репутации России и новые подозрения в наш адрес. За наши же, подчеркиваю, деньги», - пишет Гудков.