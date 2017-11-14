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Журналіст: Київ просто завдає удару у відповідь

Журналіст: Київ просто завдає удару у відповідь
За словами журналіста Павла Казаріна, російська влада намагається зайняти позицію «жертви» у двосторонніх стосунках з Україною, але це погано вдається, адже повністю суперечить здоровому глузду та реальності, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на блог оглядача на порталі «Обозреватель».

Так, у РФ погрожують обмежити роботу українських ЗМІ у відповідь на заборону в’їзду, встановленому СБУ російському журналісту Захару Виноградову. Але іронія в тому, що обмежувати вже нічого – українські журналісти переважно намагаються не зв’язуватися з РФ, адже приклад Романа Сущенка показує, що статус журналіста не рятує від переслідувань Кремля. Так само РФ не може відповісти на український закон про освіту, закривши україномовні школи на своїй території, адже україномовних шкіл там немає. Можна обурюватись забороною російських каналів, але скільки українських каналів мовлять на території РФ?

З українськими товарами, кінострічками, авіасполученням та ж сама історія – саме Москва першою стала боротись проти українського. Власне, ініціатором «розлучення» з самого початку виступав Кремль: саме він ввів заходи, на які Київ був вимушений відповідати симетрично. Саме тому, коли зараз говорять про якісь «заходи у відповідь», це звучить, принаймні, смішно – всі «заходи у відповідь» були введені вже дуже давно. Москва намагається прикинутись жертвою, яку раптом почали ображати. Але Київ просто завдає удару у відповідь, - наголошує журналіст.
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