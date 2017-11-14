Продовжуючи традиції Путіна: росіяни черговий раз осоромились на весь світ

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Як інформує видання replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода», російське Міністерство оборони черговий раз осоромилось.Зокрема, росіяни стверджували, що мають «беззаперечні докази» того, що Вашингтон співпрацює з «Ісламською державою», у тому числі – прикриваючи боєздатні загони терористів. Такі твердженні супроводжували п’ятьма світлинами, на яких буцімто було зафільмоване таке прикриття. Відповідне повідомлення було опубліковане на сторінках Міноборони РФ у Twitter та Facebook, більше того, продубльоване російською, англійською та арабською мовами. Російські військові переконували, що на світлинах зображено автомобільну колону терористів ІД на шляху з Абу-Кемаля до сирійсько-іракського кордону.Тим не менш, користувачі соціальних мереж дуже швидко виявили підробку. Чотири світлини були створені за допомогою відео, які поширювало іракське Міністерство оборони. Але остання – п’ята – перевершила всі сподівання: вона виявилась скріншотом гри AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron. Нагадаємо, що кілька місяців тому російський президент продемонстрував відомому американському режисеру Оліверу Стоуну відео буцімто боротьби російської армії з терористами. Відповідні кадри потрапили у документальний фільм про Путіна. Користувачі з’ясували, що російський президент використав відео американського Міноборони.