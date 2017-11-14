Блогер: в этом образе «всемирно известного оперного» певца и есть практически весь российский шоу-бизнес

Как передает replyua.net, музыкальная премия «Золотой Граммофон», проходящая в РФ, состоялась вчера в Государственном Кремлевском дворце. Певец Николай Басков появился на церемонии в образе короля. Видимо, русской эстрады. По словам украинского блогера, волонтера Натальи Юсуповой, в этом образе «всемирно известного оперного» певца и есть практически весь российский шоу-бизнес.
«Еще можно понять Зверева, его никто и никогда не воспринимал всерьез. А вот Басковым россияне гордятся как итальянцы Бочелли, сравните его и Андреа, который никогда бы не вышел в таком ничтожном прикиде. Вся эта тусовка российского «бомонда», это шоу клоунов, визжащих под фанеру, украденных мировых хитов и откровенной пошлятины!», – отметила Юсупова.
По ее словам, чьи-то жены, фаворитки, молодые старлетки, пенсионерки поющие хиты 40-летней давности, либо чьи-то любовницы, либо просто толстосумы. Наталья Юсупова возмущается, как вообще уважающие себя люди могут слушать подобное, нет ни музыки, нет достойных текстов, нет ничего, что может слушать и воспринимать адекватный человек.