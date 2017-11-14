Известная украинская писательница выступила с резким заявлением о Третьей мировой войне

Сейчас в мире принято много говорить о возможности начала Третьей мировой войны, однако она в действительности уже идет. Единственное отличие ее в том, что нынче, в двадцать первом веке, для этого используются несколько иные способы. А закончится это все лишь после полного развала Российской Федерации, занимающей самую активную позицию в этой войне. Как передает replyua.net, такое мнение в ходе встречи с читателями в столичном Доме кино озвучила украинская писательница Оксана Забужко, цитату которой привели журналисты Styler.
«В России вели подготовку к совершенно иной войне, которую сейчас и ведет. Не нужно забывать, что РФ является империей, в которой самые опытные в мире спецслужбы. В течение четырех поколений с 1918 года никем не проводилась ревизия преступлений против человечества, которые ими были совершены! Это империя НКВД, империя ЧК», - отметила она.
Также Оксана Забужко добавила, что Третья мировая, которая сейчас ведется, является войной террористической и представляет собой множество конфликтов локального характера. «Развал России и станет полным окончанием этой Третьей мировой войны», - считает она.