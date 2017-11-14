Нечем ответить: РФ поставили на место с ее угрозами украинским журналистам

В своей статье для издания «Крым.Реалии» известный журналист Павел Казарин заявил, что звучавшие из Российской Федерации угрозы об ограничении работы украинских СМИ после того, как на украинскую территорию не пустили журналиста РИА Новости Захара Виноградова, не станут причиной серьезных последствий, передает replyua.net. Вместе с тем, Казарин поинтересовался, какие ответные меры могут приниматься, когда в России фактически не работают украинские журналисты.
«Фактически все телеканалы Украины давно уже свернули свои корпункты в России. Арест корреспондента «Укринформа» Романа Сущенко уже в который раз доказал: медиастатус совершенно не защищает украинского журналиста от произвола», - отмечает он. В то же время, Павел Казарин добавил, что Кремль при таких условиях пытается себя выставить в качестве жертвы.
«Москва себя так ведет, как будто она жертва агрессии Киева. Будто это Украина устраивает дисбаланс в двусторонних отношениях. В действительности перекос в отношениях существовал очень давно и не в пользу Украины. И сейчас Киев только выравнивает ситуацию», - пишет Казарин.