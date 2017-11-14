Сурков и Волкер в Белграде не согласовали позиции по Украине

В сербской столице вчера, 13 ноября, состоялись переговоры при участии помощника российского президента Владислава Суркова и специального представителя американского Госдепа по Украине Курта Волкера, передает replyua.net со ссылкой на информацию американского посольства в Российской Федерации. Отмечается, что обе стороны провели всестороннее обсуждение текущего положения дел в дипломатической сфере касательно усилий по прекращению боевых действий на Донбассе.
«Несмотря на то, что Соединенные Штаты и Россия по-разному смотрят на пути достижения мира, ожидается дальнейшее продолжение совместной работы в данном направлении. В соответствии с Минскими договоренностями, существовала необходимость сочетать политические меры с мерами в сфере безопасности. Обе стороны проанализируют мнения, высказанные в ходе состоявшейся встречи, и обдумают дальнейшие пути решения этой задачи», — говорится в пресс-релизе американского посольства.
Тем временем, журналисты российского информационного агентства ТАСС, сославшись на Суркова, сообщили, что на переговорах был поднят вопрос миротворческой миссии для Донбасса.