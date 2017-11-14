Россия обвинил Украину в попытках заработать на разрыве дипломатических отношений

Украинские власти, заявляя о намерении разорвать с Россией дипломатические отношения, могут преследовать, в частности, финансовые интересы - Киев может получить определенный доход от продажи в Москве культурного центра. Как передает replyua.net, об этом, сославшись на информацию источника в «Блоке Петра Порошенко», сообщило российское издание «Известия». В том числе, подчеркивается, что ряд украинских парламентариев, которые входят в правящую коалицию, якобы считают, что нужно закрыть на закрытии Украинского культурного центра в Москве и продать здания.
Проект закона номером 0162 «О денонсации Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров» внесла на рассмотрение депутат Ирина Фриз. Как пишет издание, Украина планирует заработать на продаже здания своего центра на Арбате, выручив минимум 70 миллионов долларов. Впрочем «не все согласны с идеей Ирины Фриз даже в БПП».
«Прежде всего, нужно отметить высокую стоимость здания на Арбате. Место хорошее, лакомый кусок в центре Москвы. Это будоражит сознание», – приводит издание цитату неназванного парламентского источника из БПП.