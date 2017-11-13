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Російський журналіст: повне фіаско Путіна у В’єтнамі вже не радує

Російський журналіст: повне фіаско Путіна у В’єтнамі вже не радує
Як зауважує російський журналіст-міжнародник Аркадій Дубнов у своєму блозі на порталі «Ехо Москви», російський президент перетерпів чергове фіаско на міжнародні арені, - про це інформує видання replyua.net.

Так, журналіст підкреслює, що не відчуває і долі злорадства з приводу гучного провалу Путіна у В’єтнамі: там його заклятий американський друг його принизив черговий раз, відмовившись провести окрему зустріч. Навіть трохи сумно бачити як російський президент пробує виправдатись, пояснюючи відсутність переговорів неспівпадінням графіків та неприйнятними особливостями дипломатичного протоколу та обіцяючи кари для винуватих. Але «винуваті» не будуть покарані, адже всі чудово розуміють – починати відраховувати кремлівські невдачі варто принаймні з часу «завоювання Криму», при чому не очаківського, а путінського.

Звісно, можна спробувати перекинути вину на американських сенаторів, які тримають свого президента у ярмі і відмовляються зустрічатись з новим російським послом для «налагодження стосунків». Власне, немає на що сподіватись – як би не хотів Путін великодушно «перегорнути сторінку» у стосунках з Вашингтоном, скільки б орденів він не вішав на шию американським чиновникам і бізнесменам, нічого змінити вже не вийде. І ні Трамп, ні Тіллерсон тут не допоможуть, - наголошує журналіст.
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