Блогер: скоморохи без роду-племені на службі у царя-батюшки – для них немає ні війни, ні поваги до себе

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Як зауважує блогер Катерина Золотарьова, в Україні є ціла плеяда так званих «митців», які не грабують нічим, у тому числі – нагородами та численними концертами на теренах держави-агресора, - інформує видання replyua.net.Так, блогер нагадує, що Софія Ротару, народна артистка України та Герой України без жодних мук совісті бере статуетку низькопробного російського пісенного конкурсу з рук прославленого українофоба і кремлівської голови, що говорить, – Марії Захарової. Дякує, називає «Грамофон» честю і великим щастям. Крім неї, на тій же сцені з’являються Віра Брежнєва, Лобода, Макс Барських, Таїсія Повалій та інші. Поряд з цим якась Дакука (Катерина Єрмоленко, нова зірка українського шоу-безнесу), яка нещодавно скасувала свій концерт у Львові, організовує масштабний тур російськими містами. Заграє з росіянами у соціальних мережах, везе їм футболки, всіляко лестить. І ніби давно пора змиритись, що таке явище дуже самостійне.Зрадництво і відсутність моральних принципів не залежать ні від гендеру, ні від сфери діяльності, ні від національності. Але все-одно гидко від того, що мине якийсь час, і всі ці особи приїдуть з концертами в Україну – у них вистачить нахабства. А у нас вистачить ідіотів, які прийдуть на ці концерти. Бо для них не існує ні війни, ні країни, ні поваги до себе. Скоморохи без роду-племені на службі у царя-батюшки, - підсумовує блогер.