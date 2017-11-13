«Украина – это кусок России»: в эфире росТВ выступили с наглым заявлением

По мнению Сергея Рыбакова, который является заместителем Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Украина – это кусок России, который был оторван от последней насильственным способом. Как передает replyua.net, такое заявление политик озвучил в прямом эфире программы «Время покажет» 13 ноября на пропагандистском «Первом канале». Стоит отметить, что гости программы обсуждали слова секретаря СНБО Александра Турчинова, который заявил, что Россия стягивает к границам Украины военные силы, которые хочет «перекрасить» под миротворческий контингент ООН.
«Турчинов – представитель Соединенных Штатов. Дональд Трамп, так или иначе, оказался президентом в тот момент, когда все страны мира оказались на переломе. И ему нужно будет найти решение очень глобальной задачи - перехода от гегемонии, которой наконец-то Америка попользовалась 25 лет, к многополярному миру. Очень большая интерция всей американской машины требует обострения ситуации, и это, в частности, касается Донбасса», - отметил Рыбаков.
Более того, парламентарий назвал Украину «куском России, насильно от нее оторванным». «В Соединенных Штатах никто не воспринимает украинское государство в качестве самостоятельного образования», - подчеркнул Рыбаков.