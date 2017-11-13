Макаревич: «Я абсолютно не переймаюся тим, що про Україну думає Державін. Він – доросла людина»

Відомий російський музикант, лідер гурту «Машина времени» Андрій Макаревич на своїй сторінці у Facebook порадив українцям не ставитися прискіпливо до своїх колег. Як передає replyua.net, таким чином Макаревич прокоментував скандал відносно участі у гастролях групи клавішника Андрія Дерджавіна, який, як відомо, заявив про підтримку анексії Криму.
За словами фронтмена «Машины времени», ще на початку вісімдесятих років минулого століття усі дозволені статті про «Машину» починалися зі слів: «Група однодумців..». «Ще на той час це мене бісило. Не може вийти з однодумців жодної групи – хороша група складається лише з різнодумців. У зв’язку з цим мені абсолютно нецікаво, що думає Андрій Державін щодо України – він доросла людина (взагалі я думаю, що він на цю тему не думає, але не збираюся в нього це з'ясовувати)», – підкреслив він.
Варто нагадати, що у березні 2014 року 511 представників російської культури поставили підпис у листі до глави Кремля Володимира Путіна, у якому підтримали захоплення Криму та початок агресії в Україні.