Громадянина Росії засудили за розпалювання ненависті до українців в Інтернеті

Судді Петропавлівського суду міста Санкт-Петербурга прийняли рішення засудити громадянина Російської Федерації до умовного обмеження волі терміном на один рік, оскільки він у соціальній мережі «Вконтакте» намагався розпалити ненависть до українців, інформує replyua.net. Відповідна інформація була оприлюднена у Telegram-каналі об'єднаної прес-служби міських судів, передає РБК. Зазначається, що по відношенню до чоловіка правоохоронці порушили кримінальне провадження за частиною першою ст. 282 КК РФ (рощпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності).
Під час судового слідства було встановлено, що в серпні 2014 року засуджений опублікував в одній із груп у соціальній мережі текст «з метою збудження ненависті і ворожнечі за ознаками національності — українців». Більше того, обвинувачений також прагнув «принизити гідність людини і групи осіб за ознаками національності — українців та представників народів Середньої Азії».
Чоловік «діяв умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій», — йдеться в повідомленні. На думку слідчих, обвинувачений «передбачав можливість настання суспільно-небезпечних наслідків і бажала їх настання».