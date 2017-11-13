Блогер: преступника на этот раз следует уничтожить окончательно – пока даже название РФ не исчезнет с карты

Как предает replyua.net, известный украинский блогер и общественный активист Карл Волох в своем блоге пишет о том, что за последние годы он немало критиковал Путина и его режим. По словам Карла Волоха, как бы там ни было, Путину и его окружению удалось сделать невозможное.
Блогер отмечает, государство, которое по уровню экономики и технологий объективно относится к третьему миру, имеет сегодня непропорционально высокое влияние в международном сообществе. Внешняя политика, осуществляемая в режиме спецоперации – подкуп, шантаж, информационные войны, кибердиверсии и прочее показала чрезвычайную эффективность. Нарушения международных законов и принципов, которые Путин себе позволяет, давно привели бы любую другую страну к катастрофе, но ядерной державе все сходит с рук.
«В конце концов чекистов раскусили, что санкции действуют и, в конце концов, нужный результат дадут, но режим Путина пока устойчив и популярен внутри страны и по-прежнему очень влиятелен извне. А это значит, что прошлую ошибку повторить нельзя: преступника на этот раз следует уничтожить окончательно – пока даже название РФ не исчезнет с карты», – резюмировал Карл Волох.