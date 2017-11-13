В США прокомментировали отношения между Трампом и Путиным

Соединенные Штаты Америки обеспокоены из-за поведения главы их страны Дональда Трампа относительно российского президента Владимира Путина, которого считают причастным к вмешательству в американский избирательный процесс, считая такое поведение совершенно неправильным. Как передает replyua.net со ссылкой на «Украинскую правду», такое заявление озвучили экс-председатель ЦРУ Джон Бреннан и бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер. Они утверждают, что поведение Трампа, когда в его адрес звучат обвинения в связях с Москвой, нельзя назвать правильным.
«По моему мнению, Трамп по непонятным причинам либо запуган Путиным, боясь его дальнейших действий, или же глава Белого дома опасается, что он дальше будет делать, или что может получиться в результате этих расследований... Либо же это наивность, невежество или страх, в частности то, что Трамп делает по отношению к россиянам», – заявил Бреннан. Вместе с тем, Клэппер считает, что лидеры Китая и России могут манипулировать Трампом.
Нужно отметить, что Бреннан уклонился от ответа на вопрос, есть ли у него какие-то данные, которые подтверждают предположение о наличии у России компромата на Трампа.