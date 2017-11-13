Трамп мог быть запуган Путиным, - экс-глава ЦРУ

Как информирует replyua.net, Бреннан подчеркнул: «Полагаю, что Дональд Трамп запуган по какой-то причине Путиным, опасаясь, что он может сделать, или что может получиться в результате всех этих расследований… То, что Трамп делает по отношению к россиянам можно назвать либо наивностью, либо невежеством, либо же страхом». В это же время бывший директор ЦРУ считает, что очевидный успех Путина у лидера США объясняется использованием лести.
В свою очередь Джеймс Клэппер, бывший главный американский разведчик, заявил, что преуменьшение Дональдом Трампом угрозы вмешательства Российской Федерации в прошлогодние выборы является опасностью для национальной безопасности США и лидеры других стран могут манипулировать Трампом. Клэппер отметил: «Я на самом деле считаю, что русские и китайцы уверенны, что могут им играть». Напомним, ранее Дональд Трамп сделал заявление о том, что со слов Путина он убежден в том, что Российская Федерация не имела ни малейшего отношения к президентским выборам в США.