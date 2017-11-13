Путин будет менять тактику: Украину предупредили о новом подходе Кремля

В интервью журналистам «Радио Свобода» британский журналист Эдвард Лукас заявил, что после того, как провал военной операции на Донбассе стал совершенно очевидным, Российская Федерация решила изменить тактику, передает replyua.net.
«Совершенно очевидно, что при таких условиях Кремль хочет сместить акценты и перевести их на внутреннюю украинскую арену. В частности, для достижения своих целей Россия хочет использовать своих друзей, которые остались в Киеве (среди представителей олигархата, политических деятелей и так далее). Другими словами, Москва от Киева хочет добиться всего, чего не удалось на поле боя под Мариуполем. Этим, как я думаю, и можно пояснить миролюбивые жесты Путина – это не более чем изменение тактики», - отметил Лукас. Эксперт также считает, что не нужно верить всему, что говорит российский глава.
«Применяемую в Кремле тактику можно назвать сообразительной, там совершенно нет дураков. Они предпочитают использовать различные методы, смотрят, что сработает лучше, а что хуже. Если речь идет об Украине, то, судя по всему, в Москве осознали, что они не одержат полную победу, и сосредоточили усилия на том, чтобы в результате не проиграть», – считает Лукас.