Бабченко: «Вне зависимости от строя, в России нет порядка»

На своей странице в соцсети Facebook журналист Аркадий Бабченко написал, что в Российской Федерации, вне зависимости от государственно строя, порядка нет никогда, о чем сообщает replyua.net.
« В Великобритании выбрали монархию – и взяли и построили ох...енную монархическую страну. Шведы свой выбор остановили на капитализме, поэтому они взяли и построили ох...енную социалистическую страну. Китайцам больше по душе коммунизм – они берут и строят ох...енную коммунистическую страну. США выбирают капитализм – и берут и строят ох...енную капиталистическую страну. В одной только России п...здец постоянно и независимо от строя – что при монархии, что при коммунизме, что при капитализме», – написал он. Кроме того, Аркадий Бабченко считает, что в России «так принято». «Необучаемые», - сделал вывод он.
Стоит отметить, что российские средства массовой информации распространили новость о том, что нынешний глава Кремля Владимир Путин принял решение участвовать в президентской кампании. Предполагается, что официально об этом российский президент объявит в двадцатых числах декабря.