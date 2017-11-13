Весьма неожиданно: СМИ узнали о решении Путина баллотироваться на должность президента

Журналистам ряда российских средств массовой информации стало известно, что глава Кремля Владимир Путин «определился, что будет принимать участие» в президентских выборах в следующем году, передает replyua.net. Соответствующую информацию распространили журналисты издания «РБК» со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников. Вместе с тем, отмечается, что на официальном уровне о таком решении объявят в декабре. Несмотря на отсутствие окончательного решения, принято считать, что официально Путин сделает заявление об участии в выборах не позднее 22 декабря.
Согласно информации источника, в настоящее время отсутствует окончательное понимание о том, в какой именно способ нужно объявлять о баллотировании. Среди рассматриваемых вариантов – «технический», а также «формат, в котором присутствует максимум драматургии». «В частности, можно сделать заявление об участии в выборах в ходе посещения определенного региона, где вопрос соответствующего содержания задаст рабочий. Или можно организовать специальное масштабное мероприятие с участием известных людей», - подчеркнул чиновник.
Ранее стало известно, что россияне пойдут на выборы президента своей страны 18 марта 2018 года.