Макаревич прокомментировал кардинальные перестановки в «Машине времени» перед гастролями в Украине

Андрей Макаревич, российский музыкант, прокомментировал слухи о том, что увольнение клавишника Андрея Державина связано с его политической позицией, в частности, с поддержкой аннексии Крыма.
Макаревич заявил, что замена одного из музыкантов никак не связана с политикой и позицией Державина по Крыму. Как передает replyua.net, музыкант прокомментировал ситуацию, общаясь с журналистами Комсомольской правды. «Это совершенно не связано с политикой. Отношение Державина к Украине меня совершенно не волнует», - заявил Макаревич. Когда журналист попытался узнать об истинных причинах, музыкант заявил, что не собирается обсуждать перестановки в своем коллективе. По его словам, речь идет о личных и внутренних вещах.
Напомним, что об увольнении Державина написал на своей странице в Фейсбуке журналист Айдер Муждабаев. Он уверял, что Макаревич заменил Державина по причине того, что группа едет с гастролями в Украину, а Державин поддерживает российскую агрессию и аннексию полуострова Крым. Муждабаев уверял, что поступок Макаревича связан с его принципиальной позицией по России и Украине.