Журналист: Россию отстранят от Олимпиады в Пхенчхане

Руководство Всемирного антидопингового агентства WADA заявило о том, что РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) не будет восстановлено в правах на заседании совета учредителей организации.
Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал ARD, эту новость прокомментировал Хайо Зеппельт, журналист телеканала, заявивший, что это решение агентства приведет к тому, что Россия будет отстранена от Олимпийских игр, которые пройдут этой зимой в Пхенчхане. «WADA признает РУСАДА не соответствующим кодексу организации, так как Россия не выполнила предъявленные ей требования — признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб», - отметил сотрудник телеканала. Решение по восстановлению российского антидопингового агентства окончательно должно быть принято 16 ноября в Сеуле, на заседании совета учредителей ВАДА. Напомним, что ранее ситуацию с допингом российских спортсменов прокомментировал президент России.
По словам Путина, наказания от МОК в отношении спортсменов из РФ последовали из-за серьезного влияния Соединенных Штатов на Международный олимпийский комитет. Путин считает, что МОК всегда был сильно зависим от спонсоров, а США являются его основным донором.