Политолог: ума не приложу, что россияне хотели этим памятником сказать

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Российский министр культуры Владимир Мединский открыл в Калуге памятник Ивану III – первому из великих московских князей, кто стал именоваться самодержцем и даже, пока еще изредка, царем. Как предает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов заявил украинский политолог Андрей Плахонин.По его словам, собственно, не следующего по нумерации Грозного Ивана, а именно Ивана III можно заслуженно назвать создателем Московского государства. Благодаря ему на реке Угра его наследники смогли подчинить себе большинство земель распавшейся Золотой Орды, а благодаря его браку с Софией Палеолог, его наследники смогли «наложить лапу» и на византийское духовное и политическое наследие.Политолог отметил, на открытии Мединский назвал Ивана III незаслуженно забытым, недооцененным, а памятник ему первым в России, хотя, на самом деле, это уже пятое скульптурное воплощение образа Ивана III на территории России. «Впрочем, простим липовому доктору и фейковому министру его невежество. Настолько несуразный памятник московскому великому князю действительно установлен впервые», – резюмировал политолог.