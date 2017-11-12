В России рекордно выросло количество компаний-банкротов

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В Российской Федерации количество компаний, которые обанкротились, приблизилась к рекорду, данные о чем были опубликованы в аналитическом обзоре Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишет replyua.net.В соответствии с обнародованными данными, количество компаний в России, которые обанкротились, выросло в третьем квартале 2017 года на три процента, если сравнивать со вторым кварталом. В сообщении отмечается: «3227 компаний объявили о своем банкротстве с июля по сентябрь месяцы текущего года. Стоит отметить, что такие данные показывают, что количество обанкротившихся компаний на 12,4 процента больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Примечательно, что зафиксированный уровень банкротства всего на 2,1 процента ниже рекордного уровня, который был достигнут в октябре 2009 года».Наиболее сильно затронутыми оказались компании, занимающиеся строительством. Также огромное количество банкротства замечено в сфере торговли, пищевой промышленности и машиностроения. Специалист ЦМАКП озвучили медленное снижение Центробанком ключевой ставки и слабый потребительский спрос одними из основных причин такой плачевной динамики. При этом они отметили что реальные доходы населения РФ уменьшаются 12 кварталов подряд.