«Козел отпущения» по-русски: Песков обвинил США в срыве переговоров с Трампом

Таким образом, поясняя, почему Владимир Путин и Дональд Трамп провели несколько контактов «на ногах», а не полноценные переговоры, Дмитрий Песков заявил: «Мы всячески пытались согласовать отдельную полноформатную встречу, и эта работа велась по протокольным и другим каналам».
При этом руководитель пресс-службы Путина добавил: «На этот раз, несмотря на все старания команды Владимира Путина, американская сторона не предложила никаких альтернативных вариантов: было предложено всего одно время, которое нас не устраивало, а также одно место, помещение, которое арендовали Соединенные Штаты Америки, хотя переговоры должны были быть проведены на российской территории». Напоследок Песков заявил: «Представители США не проявили гибкости и альтернативных предложений не представили».