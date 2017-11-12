В Интернете обнародованы фото командиров ВС РФ, причастных к трагедии МН17

Также он прокомментировал опубликованные фото, написав: «Это командиры пятьдесят третьей Курской зенитно-ракетной бригады противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации, на вооружении которой стоял «Бук-М1», с которого был уничтожен самолет рейса МН17».
Как ранее уже сообщалось, авиасудно Малазийских авиалиний «Боинг-777», которое следовали в Куала-Лампур из Амстердама, было сбито над территорией Донбасса (Торез, Донецкая область) 17 июля 2014 года. Тогда, жертвами трагедии стали 298 человек, погибших в результате уничтожения самолета.