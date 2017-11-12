Трамп продолжает сохранять трезвость при всеобщей истерике, - Пушков

Алексей Пушков, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, приветствовал заявления Дональда Трампа о налаживании отношений с Россией. Как передает replyua.net, об этом сенатор написал в своем Твиттере.
«Трамп верен себе – заявляет о потенциале для «очень, очень, очень хороших отношений с Россией». Сохраняет трезвость среди всеобщей истерики», - отметил Пушков. Напомним, что ранее Владимир Путин, президент России, прокомментировал встречу с Трампом на полях саммита АТЭС, отметив, что считает американского президента «комфортным человеком». Путин подчеркнул, что работа на саммите оказалась успешной и полезной, поскольку было согласовано заявление по Сирии с Дональдом Трампом. Также Путин пояснил, что большой и официальной встречи с президентом США не получилось из-за плотного графика и формальности протокола.
Впрочем, позже Трамп изменил свое заявление по российскому вмешательству в американские выборы, отметив, что он в этом вопросе доверяет только спецслужбам США. Ранее он говорил, что верит Путину, который заверил, что вмешательства не было.