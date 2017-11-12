Пионтковский: «Сопротивление Украины мобилизовало страны Запада»

Сопротивление Украины российской агрессии мобилизовало страны Запада, а Путин потерпел в Украине поражение. Как информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф, такое мнение высказал Андрей Пионтковский, российский политолог.
«У Кремля никогда не было ресурса, а были наглость и политическая воля. И пока Путину не сопротивлялись, он эту агрессию осуществлял. Может быть, Запад мобилизовало сопротивление Украины, у которой оказалась армия (которой не было весной 2014 года). Путин же первые поражения потерпел как раз в Украине. Где сейчас «русский мир», где «Новороссия»?», - отметил он. По словам политолога, Запад настроен так, что Путину не дадут шансов для расширения агрессии, и сейчас уже стоит вопрос о его отступлении, и об этом говорят даже в российской верхушке, ведь большинство тех, кто из элиты, настроен налаживать отношения с Западом.
«Они хотели бы уйти с Донбасса, сохранив Крым, и за это они хотят, чтобы с них сняли санкции, сохранив свой триллион. Вот такая мечта у кремлевских реалистов. Но есть и бешеные во главе с самим Путиным, которые не готовы на эту уступку», - добавил Пионтковский.