Доверие Трампа к Путину угрожает нацбезопасности США, - Маккейн

В заявлении Маккейна говорится: «Никакой «Америки прежде всего» нет, когда ты доверяешь словам полковника КГБ, а не Центральному разведывательному управлению. Владимир Путин не занимается интересами Соединенных Штатов Америки. А вот если верить в обратное, то это не просто наивно, это ставит нашу национальную безопасность под угрозу».
Напомним, ранее СМИ уже сообщали, что во время саммита во Вьетнаме американский лидер Дональд Трамп сделал заявление, что Владимир Путин убедительно говорил, что Российская Федерация не имеет никакого отношения к вмешательству России в выборы президента США, и этому, по словам Трампа, можно верить. Однако вскоре после такого заявления Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки в очередной раз заявило о своей неизменной позиции о вмешательстве РФ в выборы президента Америки.