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На саммите АТЭС величие Путина не пострадало, - блогер

На саммите АТЭС величие Путина не пострадало, - блогер
Обозреватели создали много шума вокруг новости о том, что Трамп хочет встретиться с Путиным на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, и некоторые из них отмечали, что Путину эта встреча была не нужна, но он согласился, чтобы не позорить Трампа. Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет блогер Anti-colorados.

«Как великое достижение были выданы два момента: Трамп упросился сидеть рядом с Путиным, и Трамп коснулся плеча Путина. Это действительно мощные достижения, о которых, безусловно, следует рассказать жителям лепрозория. Но оказалось, что все выглядело несколько иначе, хотя можно сказать и так, как сказали россми. Трамп таки сидел рядом с Путиным, правда, между ними сидело еще несколько человек, но против фактов не попрешь», - шутит блогер. По его словам, касание плеча тоже было, но на видео видно, что Трамп пробирался через толпу и задел Путина, однако в РФ при этом утверждают, что было и другое касание – в видео оно не вошло.

«В общем, вопросы освоения Луны и спасения редкой пучеглазки в этот раз не были затронуты, а потому пришлось говорить, когда нечего говорить. С той публикой, которая смотрит российские телевизоры, можно утверждать смело – величие Путина в очередной раз не пострадало», - добавил блогер.
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