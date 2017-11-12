ЦРУ не меняет мнение: РФ пыталась влиять на результат выборов в США

Так, в опубликованном на сайте телеканала CNN в субботу вечером, 11 ноября заявлении ЦРУ говорится: «Оценка разведсообщества по вопросу о российском вмешательстве в выборы не изменилась». Как известно, позиция Центрального разведывательного управления была озвучена в ответ на слова американского лидера Дональда Трампа о его разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, что Трамп сказал журналистам: «Путин заявил, что Россия никаким образом не вмешивалась в наши выборы. Я на самом деле верю, что ели он мне это говорит, то это самое он и имеет в виду».
В сообщении ЦРУ отмечается, что директор управления Майк Помпео всегда поддерживал и продолжает поддерживать выводы, которые были приведены в докладе специальных служба Соединенных Штатов Америки под названием «Оценка активности России и ее намерений в отношении недавних президентских выборов в США».