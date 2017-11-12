Венедиктов: «На саммите АТЭС принято два решения, которые больно ударят по России»

Алексей Венедиктов, главный редактор «Эха Москвы», заявил о том, что российские центральные каналы не сообщили о двух важных решениях, принятых на саммите АТЭС во Вьетнаме, поскольку эти решения больно ударят по РФ, информирует replyua.net.
«Во время саммита во Вьетнаме приняты два решения, которые очень больно бьют по России, о которых не говорят наши федеральные каналы. Первое: Вьетнам отказался от закупки российских вертолетов и будет покупать американские вертолеты. Второе: Китай будет покупать американский газ, а не российский», - заявил Венедиктов. Также журналист отметил, что присутствие Путина на саммите во Вьетнаме напомнило ему историю 2014 года, когда Путин оказался в полной изоляции в австралийском Брисбене.
По мнению Венедиктова, во Вьетнаме российский президент в изоляции не находился, однако после этого саммита Путин не может похвастаться какими-то результатами. Также журналист раскритиковал решение Путина и Трампа по Сирии. «Ну добьем врага в его берлоге – имеется в виду ИГИЛ – и сохраним территориальную целостность Сирии», - добавил Венедиктов.