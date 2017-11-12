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Захарова: «Эти чудовищные эпитафии пишут безбожники, уверовавшие в свое богоподобие»

Захарова: «Эти чудовищные эпитафии пишут безбожники, уверовавшие в свое богоподобие»
Мария Захарова, представитель МИД России, на своей странице в Фейсбуке прокомментировала комментарии пользователей после смерти Михаила Задорнова, российского сатирика, передает replyua.net. Также Захарова поблагодарила Семена Слепакова, российского квн-щика и участника Камеди Клаба, за то, что он заступился за покойного.

«То, что мы мастерски умеем друг друга пинать, как коллективно, так и индивидуально, не новость. Находка последних лет - пинание посмертно-назидательное. Пишут эти чудовищные «эпитафии», видимо, безбожники, уверовавшие в свое богоподобие и точно знающие, кто, за что и почему умирает. Такие вот ангелы справедливости, рыцари без страха и упрёка, феи добра. Спасибо, Семен, сто из ста», - написала Захарова. Напомним, что Слепаков встал на защиту Задорнова и раскритиковал тех, кто после смерти писал в адрес сатирика оскорбления. В частности, он прокомментировал пост журналиста Сапрыкина, наделавший много шума.

«Фейсбучные ватно-укропные войска расчехлили говнометы и устроили жесткий срач – обсуждалось, попадет Задорнов в ад или нет за свою лояльность к путинскому режиму. К единому мнению так и не пришли. В общем, всё как полагается. Задорнов был реально крутым сатириком. Его концерты были событием, собиравшим у экранов всю страну и еще лет восемь назад, на сотом повторе, давали нефиговые рейтинги каналу Рен-ТВ. Он не был пошлым. Он был остроумным. У него была крутейшая подача. Он написал огромное количество качественного материала. Он очень сильно отличался от своих коллег-юмористов, чьих имен не буду произносить всуе», - отметил Слепаков.
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