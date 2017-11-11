Піонтковський розповів чим пожертвують у Кремлі у першу чергу

Як наголошує російський політолог Андрій Піонтковський, зараз кремлівські еліти вирішують кілька важливих питань, які будуть визначати політику РФ протягом наступних кількох років, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на «Апостроф».
Зокрема, Піонтковський вважає, що у російській політичній еліті можна виділити два табори – реалісти та скажені. Перші розуміють, що Путін загрався, і вони готові піти з Донбасу, якщо Захід закриє очі на Крим. Вони навіть згодні змиритись з напівофіційним визнанням – наприклад, США 40 років не визнавали окупацію Балтійських держав, але стосунки з СРСР підтримували. Але є і група скажених на чолі з Путіним, які не готові на цю поступку.
Особливої гостроти ситуація набуває з огляду на те, що зараз у кремлівських коридорах визначаються з вибором нового «вожака», і багато хто помічає, що з основними своїми функціями - належним представництвом на Заході та легітимацією активів – Путін не справляється. Протягом найближчих кількох місяців ситуація проясниться. Але Піонтковський переконаний, що зараз Кремль шукає формулу «гібридної капітуляції» - з одного боку, на неї мають погодитись Захід та Україна, з іншого боку – її можна буде подати як «вставання з колін» російському телеглядачу.