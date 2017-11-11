Піонтковський: це агонія кремлівської спецоперації «ТрампНаш»

Як розповів російський політолог Андрій Піонтковський в інтерв’ю виданню «Апостроф», події навколо зустрічі російського президента Володимира Путіна та його американського колеги Дональда Трампа яскраво показують крах дипломатичних зусиль Москви щодо налагодження стосунків з Вашингтоном, - про це інформує видання replyua.net.
Так, оглядач нагадує, що Вашингтон відмовив Путіну в проведенні офіційної зустрічі на полях саміту АТЕС у Вєтнамі, адже американський президент наразі перебуває у дуже важкому становищі. Зокрема, Трампа неодноразово та обґрунтовано звинувачували у тому, що він занадто м’який до свого російського колеги. Дійсно, за майже рік президентства Трамп так і не спромігся дати хоч одну критичну оцінку Путіна. Саме тому його зустріч з російським президентом була б розцінена як ще одна поступка для Москви і доказ дивної симпатії до Кремля.
Звісно, московська пропаганда навіть короткі перемовини змогла подати як неабияку перемогу Кремля, але насправді йдеться про агонію спецоперації «ТрампНаш». Іронія полягає в тому, що Гіларі Клінтон влаштувала б ще одне «перезавантаження» з РФ, натомість відкрита підтримка Трампа Кремлем змусила американські еліти мобілізуватись. Відтак, і сам Дональд Трамп, і кавалер ордена дружби народів Рекс Тиллерсон усунені від прийняття рішень. Позицію щодо України артикулює Курт Волкер, і вона всім чудово відома, - наголошує Піонтковський.