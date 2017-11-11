Блогер: українці не чекали такого від Слєпакова

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За словами блогера Катерини Золотарьової, користувачі українського сегменту соціальної мережі обурились дивному допису російського гумориста Семена Слєпакова, - про це інформує видання replyua.net.Так, блогер зауважує, що у прагненні зайняти місце придворного блазня по смерті Михайла Задорнова Слєпаков не проґавив потрібний момент. Зараз він розмістив розгніваний допис, в якому засудив користувачів за їх реакцію на смерть Задоронова. Звісно, говорив що не можна радіти смерті інших людей, що це не по-християнськи, згадав, що померлий насправді був чудовою людиною та точено кинув кілька слів про «укро-блогерів».Багато українців обурились: мовляв, від Слєпакова такого точно не чекали. А чому не чекали? Бо він гарно жартує про «Газпром»? Бо він розумний і ерудований? Так давно відомо, що інтелект мало корелює з моральними якостями. Наприклад, цей допис Слєпакова вже сформований у кращих традиціях російської пропаганди – звинуватити людей в тому, що робиш сам. У, здавалося б, щирому дописі немає і слова про те, як Задорнов «весело» жартував про катастрофу «Боїнга», про Голодомор і про його заклики «закидати Україну бомбами». А тому допис Слєпакова – це ще одна куля в інформаційній війні проти України. І цю кулю випущено цілком цілеспрямовано. Цікаво, чи дійде Слєпаков до рівня «Боїнга»? – підсумовує блогер.