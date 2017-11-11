Путин: виновные за срыв встречи с Трампом будут наказаны

Как информирует replyua.net, во время брифинга по итогам саммита АТЭС, давая журналисту ответ на вопрос, по какой причине не состоялись полноформатные переговоры с Трампом, Владимир Путин заявил: «Касательно встречи, отдельной, прежде всего, это было связано непосредственно с графиком работы Дональда Трампа, а также с моим графиком. Также повлияли на это и определенные формальности протокола, с которым наши команды не смогли справиться. Ну, за это будут наказаны».
При этом российский президент добавил: «Ничего страшного не произошло. В ходе сегодняшнего заседания нам удалось поговорить, пообщаться, в общем и целом все, что мы хотели, мы обсудили». Также Путин подчеркнул, что ему удалось наладить нормальный диалог с президентом США, который проявил себя как очень доброжелательный и комфортный человек.