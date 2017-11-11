Путин: «Я не слышал предложений США по миротворцам на Донбассе»

Соединенные Штаты Америки не озвучивали предложение России о возможности размещения на оккупированных территориях Донбасса миротворческого контингента ООН численностью двадцать тысяч человек. Как передает replyua.net, такое заявление озвучил глава Кремля Владимир Путин, выступая на итоговой пресс-конференции по результатам саммита АТЭС в ответ на просьбу прокомментировать соответствующую информацию The Wall Street Journal. «Мне не приходилось ничего об этом слышать, я ничего об этом не знаю, поэтому комментировать это невозможно», — сказал российский лидер.
Также, по словам президента Российской Федерации, в практической жизни «предположения — это одно, но когда на бумагу кладут какое-то предложение, там часто выглядит совсем по-другому». «Какой смысл комментировать, если этого нет. После того, как поступят какие-то предложения — посмотрим», — заключил Путин.
Недавно журналисты авторитетного американского издания The Wall Street Journal, сославшись на проверенные источники, сообщили, что США готовятся в ближайшие дни предложить Кремлю план, предусматривающий размещен е 20 000 миротворцев ООН на всей территории конфликта в Украине.