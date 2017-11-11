Путин назвал встречу с Трампом успешной

В интервью журналистам «РИА Новости» российский президент Владимир Путин заявил, что вина в несостоявшейся встрече с его коллегой из Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом во Вьетнаме лежит на команде обеих стран, передает replyua.net. «Если говорить об отдельной встрече, то, в первую очередь, это было связано как с моим графиком, так и с графиком Трампа, а также с некоторыми формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось. За это их ожидает наказание», - сказал Путин. Вместе с тем, глава Кремля подчеркнул, что в действительности «не произошло ничего страшного», и назвал краткое общение с Трампом успешным.
«Вне сомнений, нам все-таки нужно будет найти возможность, и нашим командам, и на уровне президентов, сесть и поговорить по всему комплексу наших отношений», - добавил президент РФ.
Следует напомнить, что вчера все же состоялась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в ходе проведения саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит во Вьетнаме.