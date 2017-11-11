В сети появилось прощальное видео Михаила Задорнова

Гарри Польский, известный рижский сатирик и друг Михаила Задорнова, выложил в сеть видеоролик с российским юмористом, снятый еще в 2013 году.
Как информирует replyua.net, Польский отметил, что Задорнов сам попросил его выложить это видео, отметив, что он в ролике прощается со всеми. В видеоролике Задорнов читает стихотворение «Идут белые снеги», написанное Евгением Евтушенко, а также сам исполняет «Лунную сонату» Бетховена. «Жить и жить бы на свете, но, наверно, нельзя… Идут белые снеги... И я тоже уйду. Не печалюсь о смерти и бессмертья не жду», - прощается писатель-сатирик со всеми поклонниками. Нужно отметить, что на момент записи видео Задорнов еще не знал о своей болезни.
Сатирик скончался вечером 9 ноября, о его смерти российские СМИ сообщили на следующее утро. В прошлом году Задорнову был поставлен диагноз опухоль головного мозга. Позже сатирика прооперировали, однако болезнь все равно прогрессировала.