Трамп и Путин выступили с совместным заявлением по Сирии

Американский президент Дональд Трамп и российский глава Владимир Путин выступили с совместным заявлением относительно ситуации в Сирии в рамках саммита государств-участниц Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества во Вьетнаме. Как передает replyua.net, соответствующая информация размещена на официальном сайте Кремля. Отмечается, что оба президента достигли договоренности о совместном приложении усилий для борьбы с террористами «Исламского государства» до окончательной победы над ней. Российский и американский президенты также подтвердили свою приверженность независимости и территориальной целостности Сирии.
Более того, согласно заявлению Трампа и Путина, сирийский конфликт не может быть решен военным способом, окончательное урегулирование должно быть в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.
Недавно стало известно, что на рассмотрение Совбеза ООН американская и российская стороны подали две противоречащие друг другу резолюции по Сирии. В документе предлагается продолжить работу совместной следственной комиссии в составе сотрудников ООН и Организации по запрещению химического оружия.